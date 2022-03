Postasii vor merge pe biciclete electrice pentru livrarea corespondentei

Posta Romana vrea sa cumpere 343 de biciclete cu asistare electrica la pedalare care vor fi utilizate de factorii postali in activitatea de livrare a corespondentei. Ofertele vor fi deschise in partea a doua a lunii martie, iar castigatorul procedurii de atribuire va liva bicicletele in termen de 12 luni de la semnarea contractului.Bicicletele vor fi inscriptionate cu sigla "Posta Romana" si vor avea autonomie de cel putin 30 km. De asemenea, ... citeste toata stirea