POT anunta ca va depune plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva presedintilor celor doua Camere

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a anuntat miercuri ca va depune plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Ilie Bolojan si Ciprian Serban, in urma refuzului acestora de a introduce pe ordinea de zi solicitarea de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, potrivit news.ro.Formatiunea sustine ca cei doi presedinti ai Camerelor ar fi refuzat in mod abuziv sa permita parlamentarilor sa voteze asupra cererii de suspendare, desi aceasta a ... citește toată știrea