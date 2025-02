"POT nu merita sa conduca aceasta tara pentru ca ar aduce-o la autocratie"

Reporter: De ce ati intrat in politica?Monica Ionescu: Am intrat in politica pentru ca am vrut sa vin cu ceva inovativ, cu o schimbare. Stiu, veti spune ca la fiecare tip de alegeri se doreste schimbarea, dar eu am propus un alt tip de concept. Eu am propus ceea ce am identificat ca este o problema la noi in tara spre deosebire de afara. Lucrand ca avocat in Elvetia, am interactionat nu doar cu cetatenii, ci si cu institutiile publice din tara respectiva si am vazut cum functioneaza lucrurile. ... citește toată știrea