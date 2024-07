Povestea medicului care a creat una dintre cele mai cunoscute agentii de turism din Romania. Aceasta este prima agentie de turism specializata in calatorii exotice de pe piata locala

100 Cele mai puternice femei din business. Daniela Shah, Proprietar & strategy manager, EturiaRulaj (2023): >28 mil. euroNumar de angajati: 68Biografie:Daniela Shah este medic de profesie, este casatorita si are o fiica. Este implicata in businessul Eturia, prima agentie de turism specializata in calatorii exotice din Romania, inca de la infiintare, in 2007. Iubeste calatoriile si experientele altfel si o incanta provocarile, mai ales cand vine vorba de destinatii si locuri noi pe care le ... citește toată știrea