Povestea uneia dintre cele mai puternice femei de afaceri din Romania. Ea detine mai multe afaceri de zeci de milioane de euro in tara noastra

100 Cei mai admirati CEO din Romania - 098. Luchi Georgescu, Actionar majoritar Vincon Vrancea, Meda Prod 98Antreprenoarea detine pachetul majoritar de actiuni din Vincon, care a fost privatizata in 1999, diferenta fiind in proprietatea celor care au primit cupoane la Vincon. In prima faza a investit 7 milioane de euro in societatea producatoare de vin, dar de-a lungul anilor a mai investit zeci de milioane de euro, bani cheltuiti pentru plantatii cu vita-de-vie, echipamente pentru vinificatie ... citește toată știrea