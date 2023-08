Rasnov, un oras micut si cochet, aflat la intersectia dintre Bran, Poiana Brasov, Brasov si Predeal, aduna, in fiecare an, peste jumatate de milion de turisti, care il aleg fie ca destinatie predilecta, fie secundara. Turismul a explodat pur si simplu in micul oras transilvanean in ultimii 20 de ani, iar pensiunile si hotelurile din localitate primesc astazi de 250 de ori mai multi vizitatori decat la inceputul anilor 2000. Un succes fabulos, in vreme ce potentialul altor zone turistice ramane ... citeste toata stirea