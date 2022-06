Pragurile pentru achizitiile publice directe - dublate de Parlament

Pragurile pentru achizitiile publice directe pentru lucrari si pentru bunuri si servicii vor fi dublate, potrivit unui proiect de lege aprobat, ieri, in calitate de for decizional, de Camera Deputatilor. Cei 137 de initiatori ai proiectului legislativ, senatori si deputati din PSD, PNL si UDMR, sustin in expunerea de motive ca pentru absorbtia rapida a fondurilor alocate tarii noastre prin Planul National de Redresare si Rezilienta si prin cadrul financiar bugetar multianual 2021-2027 este ... citeste toata stirea