Predare de stafeta: Cine este Ilie Bolojan, presedintele interimar al Romaniei

Presedintele Klaus Iohannis i-a predat ieri mandatul de sef al statului presedintelui Senatului, Ilie Bolojan. Constitutia prevede ca, in cazul vacantarii pozitiei de presedinte, sef interimar al statului devine presedintele Senatului. In acest caz, Ilie Bolojan. Este o premiera in istoria Romaniei ca un sef de stat sa demisioneze, cum a facut Klaus Iohannis - mandatul lui expirase, totusi, la 21 decembrie 2024 si i-a fost prelungit printr-o decizie a Curtii Constitutionale, care, anterior, ... citește toată știrea