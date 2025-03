Predoiu, MAE, despre Visa Waiver - SUA evalueaza toate programele care au legatura cu migratia. Nu este o chestiune legata de Romania sau de Visa Waiver, problematica migratiei este sub evaluare din partea noii administratii

Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat sambata, la Suceava, despre programul Visa Waiver si informatiile privind o posibila intarziere a aplicarii acestuia ca din ceea ce au inteles ei, este vorba de o evaluare a tuturor programelor contingente subiectului migratie si nu este o chestiune legata de Romania sau de Visa Waiver, ci problematica migratiei este sub o evaluare din partea noii administratii de la Washington."Din ceea ce am inteles noi, este vorba in Statele Unite de o ... citește toată știrea