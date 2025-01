Predoiu, precizari in cazul furtului unor piese de tezaur

Maximum de implicare de la politia olandeza, in cazul furtului unor piese de tezaur dacic, precum si o cooperare deschisa cu politistii romani, este asteptarea pe care o are Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care mai spune ca orice speculatie, in scop politic, legata de acest incident care a creat "indignare si mahnire" oricarui roman cunoscator al istoriei nationale, este "josnica", potrivit consemnarilor news.ro. Conform ministrului, Politia Romana are pregatita o echipa de criminalisti, ... citește toată știrea