Prefectura Tulcea a anuntat ca vor fi reluate in curand cursele Navrom catre localitatile din Delta Dunarii

Prefectura Tulcea a anuntat, astazi, ca vor fi reluate in curand cursele Navrom catre localitatile din Delta Dunarii, oprite, duminica, din cauza unor probleme financiare, informeaza News.ro.Prefectura Tulcea a gazduit, astazi, o sedinta de lucru convocata de prefectul Alexandru Dan Munteanu, cu primarii din zonele afectate de situatia sistarii transportului in Delta Dunarii si conducerea Navrom."Situatia Navrom a fost in atentia mea in ultimele zile, am dat multe telefoane, am avut numeroase ... citeste toata stirea