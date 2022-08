Pregatiti-va! Prgonoza ANM pentru urmatoarele 4 saptamani

Temperaturile vor fi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, arata meteorologii in prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, publicata vineri.Saptamana 15.08.2022 - 22.08.2022Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va in general excedentar in jumatatea estica a tarii, precum si la munte, dar si local deficitar in regiunile sudvestice, iar in rest va fi apropiat de cel normal.Saptamana ... citeste toata stirea