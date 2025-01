Premier Energy: Exista sume semnificative care trebuie decontate catre Premier Energy Furnizare de catre stat, in baza schemei de plafonare. Aceste intarzieri au un impact direct asupra fluxului de numerar al companiei

Premier Energy Furnizare, unul dintr ecei mai mari furnizori de energie din Romania, spune ca la acest moment exista sume semnificative care trebuie decontate catre companie de catre stat, in baza schemei de plafonare."Aceste intarzieri au un impact direct asupra fluxului de numerar al companiei, insa suntem in permanent contact cu autoritatile pentru a urgenta solutionarea si pentru a asigura continuitatea operatiunilor noastre in conditii optime", au comentat reprezentantii companiei. ... citește toată știrea