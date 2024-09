Premiera: Europarlamentar roman - vicepresedinte al Comisiei Europene

Roxana Minzatu, propunerea guvernului Ciolacu pentru functia de comisar european din partea Romaniei, a fost nominalizata ieri de Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, drept unul dintre cei sase vicepresedinti ai Executivului comunitar, ai carui membri urmeaza sa treaca in perioada urmatoare de votul comisiilor de specialitate din Parlamentulul European si de votul din plen al acestui for al UE. Este pentru prima data de la aderarea tarii noastre, in 2007, la Uniunea Europeana, ... citește toată știrea