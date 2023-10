Guvernul nu va mai face rectificare bugetara in 2023, au afirmat surse din guvern pentru ZF, iar bugetele vor fi echilibrate din Fondul de Rezerva Bugetara (FRB). In aceste conditii, bugetul se va inchide cu un deficit contabil de 5,5% din PIB, cu 1,1 puncte procentuale peste programarea de la inceput de an, de 4,4% din PIB.Nu este clar in acest moment cat mai are guvernul in fondul de rezerva. Separat de acest fond de rezerva si bugetele locale pot avea cate un astfel de fond de rezerva, ... citeste toata stirea