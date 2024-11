Premierul Ciolacu anunta de la Budapesta: Romania intra complet in Spatiul Schengen incepand cu 1 ianuarie 2025, dupa 13 ani de asteptare si nemultumiri

Romania va reusi o aderare completa la Spatiul Schengen incepand cu data de 1 ianuarie 2025, a declarat premierul Marcel Ciolacu, vineri, in urma discutiilor de la reuniunea din Budapesta, Ungaria."Ma bucur ca strategia decisa acum cateva luni, inclusiv cu premierul Viktor Orban a dat roade si reusim sa ne bifam azi (vineri - n.r.) obiectivele Am avut acum cateva zile o discutie telefonica cu cancelarul Nehammer in care i-am transmis ca Romania isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru ... citește toată știrea