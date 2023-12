Premierul Marcel Ciolacu l-a exclus pe Andrei Muraru - ambasadorul Romaniei in SUA - de la intalnirile oficiale pe care le are in SUA, motivand ca nu este necesara prezenta trimisului presedintelui Klaus Iohannis la intalnirile politice pe care seful Guvernului le va avea cu reprezentantii Administratiei de la Casa Alba.Marcel Ciolacu a afirmat, potrivit lui Andrei Muraru ca "nu este necesara" participarea reprezentantilor Ambasadei la Washington.Domnul Muraru a declarat, in urma cu doua zile, ... citeste toata stirea