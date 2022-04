Premierul Ciuca, despre interconectorul de gaz dintre Bulgaria si Grecia: Pana in 30 iunie va fi finalizat

Premierul Nicolae Ciuca a spus vineri ca seful Guvernului de la Sofia l-a informat ca pana in 30 iunie interconectorul de gaze dintre Bulgaria si Grecia va fi finalizat din punct de vedere tehnic."In discutiile de astazi premierul Petkov a mentionat ca pana la 30 iunie are certitudinea ca acesta va fi finalizat din punct de vedere tehnic. Sigur, va urma perioada de testare si verificare si, cel mai probabil, in aceasta toamna vom avea gaz pe acest interconnector", a declarat premierul Nicolae ... citeste toata stirea