Premierul Ciuca: PIB-ul va creste in 2023 cu 2,8%. Analistii financiari: Va creste cu 1,7%

a(Trade Mark)PIB-ul a crescut in 2022 cu 4,9% iar cresterea din acest an va fi de 2,8% sustine premierul Nicolae Ciuca a(Trade Mark)Analistii financiari cred ca PIB-ul real pentru anul ce a trecut a fost de 3,8% si estimeaza o crestere in acest an de 1,7%.Nu avem cum sa vorbim de recesiune in acest an, in ciuda faptului ca economia Europei, abia iesita dintr-o cumplita criza santiara, este lovita de razboiul din Ucraina care a mutilat preturile si obliga companiile sa faca disponibilizari, ... citeste toata stirea