Premierul finlandez Sanna Marin dezvaluie ca a facut un test antidrog dupa ce unii politicieni au spus ca ar trebui sa fie testata pentru narcotice

Filmata in timp ce petrecea, dansa si consuma alcool cu prietenii, premierul finlandez Sanna Marin dezvaluie ca a facut un test antidrog.Sanna Marin, in varsta de 36 de ani, a fost criticata saptamana aceasta dupa ce in presa s-au scurs imagini in care poate fi vazuta dansand si petrecand.Unii politicieni au spus ca ar trebui sa fie testata pentru narcotice.Vineri, la o conferinta de presa, Marin a declarat ca a facut testul vineri, iar rezultatele vor fi disponibile saptamana viitoare. ... citeste toata stirea