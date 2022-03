Premierul Nicolae Ciuca: Guvernul va sprijini orice initiativa de relocare in Romania a businessurilor din tarile afectate de razboiul din Ucraina; Suntem o tara sigura pentru investitii, cu un climat favorabil pentru afaceri

Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara in fata investitorilor prezenti la deschiderea conferintei The Economist Romanian business & investment round table ca guvernul va sprijini orice initiativa de relocare in Romania a businessurilor din toate tarile afectate de razboiul din Ucraina.Mesaul meu pentru investitori este ca Romania este o tara sigura si vrem sa sustinem mediul de afaceri, a mentionat el.NATO este cea mai puternica alianta si ne ofera o garantie de securitate, a adaugat ... citeste toata stirea