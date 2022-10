PREMIERUL NICOLAE CIUCA: "Nu accept sa intrerupem procesul de invatamant pentru ca nu exista termie in vreuna dintre scoli"

Prim-ministrul Nicolae Ciuca exclude desfasurarea cursurilor online in localitatile in care exista scoli cu probleme privind furnizarea agentului termic pe timp de iarna si le-a cerut ieri ministrilor de resort si prefectilor sa ia toate masurile necesare pentru ca elevii sa beneficieze de confortul termic necesar in salile de clasa pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational."Subiectul trecerii scolilor in online din cauza termiei nu are loc in discutia noastra, pentru ca ... citeste toata stirea