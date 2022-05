PREMIERUL NICOLAE CIUCA:"Sustin jurnalismul independent si siguranta jurnalistilor"

Jurnalismul este foarte important pentru autoritati ... o zi pe an, cand se vorbeste despre libertatea presei. Altfel, "cainele de paza" de bine legat ...economic, desigur, cu exceptiile unde "lantul" fie a fost rupt, fie nu a existat niciodata. Premierul Nicolae Ciuca a transmis cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, ca are tot respectul pentru oamenii din aceasta breasla, care isi fac munca profesionist, obiectiv si responsabil, multi chiar in zone de conflict, expusi pericolelor, ... citeste toata stirea