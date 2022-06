Premierul roman si presedintele Emiratelor Arabe Unite la masa discutiilor. Principalele teme au fost energia si investitiile

Diversificarea resurselor de aprovizionare cu petrol si gaze, in contextul embargoului european fata de livrarile rusesti de petrol si produse petroliere a fost una din temele discutiilor dintre premierul roman Nicolae Ciuca si seicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presedintele Emiratelor Arabe UnitePrim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a efectuat, in perioada 20-21 iunie, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Cu aceasta ocazie, premierul Romaniei a avut o intrevedere, la Abu Dhabi, cu A.S. ... citeste toata stirea