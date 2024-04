Presa: Gabriela Firea este realeasa in functia de presedinte al PSD Bucuresti

Senatoarea Gabriela Firea a fost realeasa cu unanimitate de voturi, in aceasta seara, in functia de presedinte al Organizatiei PSD Bucuresti, de cei 591 de delegati prezenti la reuniunea de partid, dintr-un numar de 631 de delegati social-democrati bucuresteni convocati, potrivit Agerpres."Mi-am pansat ranile, cicatricile le-am ascuns sub ia noastra traditionala pe care o iubesc foarte mult. M-am uitat in ochii dumneavoastra si mi-am dat seama ca ar fi corect pentru mine ca persoana sa ma ... citește toată știrea