Presa: Presedintele Iohannis a semnat acreditarea Danielei Gitman ca ambasador in Portugalia

Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi decretul privind acreditarea Danielei Anda Grigore Gitman in calitate de ambasador al Romaniei in Republica Portugheza, potrivit Agerpres.De asemenea, a fost semnat decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada - cu o stea Ferencz Daniel-Mihai din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 25 aprilie. Ferencz Daniel-Mihai este inspectorul sef al Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta.Au fost eliberati din functia de judecator, ... citește toată știrea