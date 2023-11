Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, revine in prim-planul scenei politice cu o noua initiativa menita sa obtina sprijin popular pentru retorica sa anti-UE si conform site-ului dw.com, in contextul pierderii sustinerii politice in Europa Centrala si de Sud-Est, precum si a destramarii parteneriatului cu partidul Lege si Justitie (PiS) din Polonia, Orban demareaza o "consultare nationala" si propune o "lege a suveranitatii" pentru a consolida controlul asupra disidentei.Sondajul national ... citeste toata stirea