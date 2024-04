Presa: Primarul din Chisinau s-a intalnit cu premierul Marcel Ciolacu

Primarul din Chisinau, Ion Ceban, anunta astazi, ca s-a intalnit cu premierul Marcel Ciolacu, cu care a discutat despre proiectele comune realizate de autoritatile din cele doua tari si a multumit pentru sprijinul oferit Republicii Moldova inclusiv pentru aderarea la Uniunea Europeana, potrivit News.ro."Astazi, am avut o intrevedere cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Am discutat mai multe subiecte, printre care, prioritar, despre proiectele realizate in comun atat in Chisinau, cat si in R. ... citește toată știrea