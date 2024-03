Presedintele AEP: "Alesii locali care vor sa candideze din partea altui partid, o pot face cu pana la 45 de zile de la data alegerilor"

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) Toni Grebla, a explicat ca alesii locali care vor dori sa candideze din partea altui partid, la alegerile din 9 iunie, o vor putea face cu pana 45 de zile inaintea scrutinului, potrivit News.ro."De la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, sa zicem de maine, cel care vrea sa candideze, consilier, primar, presedinte de consiliul judetean, in numele altui partid decat cel cu care a castigat alegerile in 2020, este liber sa o faca. ... citește toată știrea