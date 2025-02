"Presedintele ales" pare sa nu cunoasca legea

Calin Georgescu, cel care este prezentat de Realitatea Plus ca "presedintele ales", nu cunoaste legislatia tarii pe care doreste sa o conduca, mai precis nu stie dispozitiile privind Curtea Constitutionala a Romaniei. Declaratiile recente ale lui Calin Georgescu, facute la postul TV mentionat mai sus, in care acesta cere Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa decida reluarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, dupa ce Curtea respectiva a anulat intregul scrutin in ... citește toată știrea