Presedintele Azerbaidjanului si premierii Ungariei si Georgiei au ajuns in tara noastra

Cea mai mare parte a inaltilor oficiali care vor participa, maine, la semnarea Acordului intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, Ungaria si Romania privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi au ajuns deja in Romania, fiind intampinati la aeroport de catre ministrul Energiei, Virgil Popescu, transmite news.ro."Welcome to Romania! Bun venit in Romania: E.S. Ilham Aliyev, Presedintele Republicii ... citeste toata stirea