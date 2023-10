Problemele legate de schimbarile climatice starnesc preocupare la cel mai inalt nivel. Presedintele Klaus Iohannis si prim-ministrul Marcel Ciolacu au vorbit despre aceste schimbari in cadrul "Climate Change Summit. Solutions for the Future", care se desfasoara la Bucuresti. Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in deschiderea evenimentului, in care arata ca impactul schimbarilor climatice este global si subliniaza ca tinerii si copiii trebuie sa aiba oportunitati de a participa la ... citeste toata stirea