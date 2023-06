Presedintele Klaus Iohannis a avut, in anul fiscal incheiat, un venit de peste 180.000 de lei si suma de 200.000 de lei in contul bancar, mai multe decat in anul precedent, potrivit celei mai recente declaratii de avere, conform news.ro. Sotia acestuia, Carmen Iohannis, a obtinut venituri de peste 41.000 de lei ca profesor la Colegiul "Gheorghe Lazar" din Sibiu.Potrivit declaratiei de avere publicate la finalul lunii mai pe site-ul Administratiei Prezidentiale, seful statului detine, impreuna ... citeste toata stirea