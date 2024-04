Presedintele Klaus Iohannis vine cu explicatii privind candidatura sa la functia de secretar general NATO

Experienta si intelegerea aprofundata a specificului acestei regiuni sunt argumentele intrarii in competitie pentru functia de Secretar General al NATO, spune presedintele Klaus Iohannis, care afirma ca tarile din Flancul Estic al NATO sunt in prima linie aliata de descurajare si aparare."Tarile din Flancul Estic al NATO sunt, in aceste vremuri, in prima linie aliata de descurajare si aparare pentru mentinerea securitatii euroatlantice in fata posturii agresive a Rusiei. Este, de aceea, o ... citește toată știrea