Presedintele Ucrainei avertizeaza: E posibil ca Rusia sa atace din nou infrastructura noastra energetica.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat impotriva unor noi atacuri potentiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care capitala va ramane fara energie electrica.In declaratiile din timpul noptii, Zelenski a declarat ca Rusia "isi concentreaza fortele si mijloacele pentru o posibila repetare a unor atacuri in masa asupra infrastructurii noastre. In primul rand, ... citeste toata stirea