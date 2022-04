Presedintele USR, nemultumit de cresterea numarului de angajati la CFR Calatori si Metrorex

Ministerul Transporturilor a bugetat pentru acest an 800 de noi angajati la Metrorex si 500 la CFR Calatori, dar si pierderi de 420 milioane lei si respectiv 650 milioane lei, sustine Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor si actual presedinte interimar al USR."Dupa ce anul trecut, ne-am luptat sa tinem sub control cheltuielile companiilor de stat, anul acesta vine dezmatul. Vinerea trecuta, in sedinta Guvernului Saraciei PSD-PNL, Sorin Grindeanu a adoptat bugete pe 2022 la companiile ... citeste toata stirea