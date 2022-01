PRESEDINTIA FRANCEZA A CONSILIULUI UE ARE ALTE PRIORITATIAderarea tarii noastre la spatiul Schengen - un vis indepartat

Primirea tarii noastre in spatiul Schengen in primele sase luni ale anului curent pare aproape imposibila, atat timp cat presedintia franceza a Consiliului Uniunii Europene, desfasurata in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2022, nu are un obiectiv stabilit in acest sens pe agenda sa de lucru si nu exista niciun calendar al Consiliului cu privire la extinderea spatiului respectiv. Aceasta este concluzia principala a conferintei de lansare a presedintiei franceze a Consiliului UE, eveniment care a ... citeste toata stirea