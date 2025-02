Presedintia lui Iohannis - tragedii, crize si declin politic

Klaus Iohannis pleaca astazi de la Cotroceni. Definitiv, in urma demisiei, dupa ce a avut doua mandate pline de presedinte al tarii, plus un supliment de aproape doua luni acordat de Curtea Constitutionala. Iohannis pleaca definitiv de la Cotroceni deoarece, potrivit Constitutiei, nu mai are dreptul, dupa doua mandate, sa mai candideze pentru functia de presedinte al tarii.Ce ramane in urma celor doua mandate prezidentiale ale fostului primar al municipiului Sibiu? Din cele zece puncte ale ... citește toată știrea