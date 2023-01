Presiunile incep sa scada: Inflatia inchide in scadere anul 2022, la 16,37% in decembrie, fata de 16,8% in noiembrie. Gazele s-au scumpit cu 35% fata de decembrie 2021, iar curentul electric cu 45%. Cea mai mare crestere de pret a fost la zahar, de 62%

Romania a incheiat 2022 cu o inflatie de 16,37% in decembrie, dupa ce rata anuala atinsese un maxim de 16,8% in noiembrie, cea mai mare crestere de preturi fiind inregistrata la alimente, cu 22% mai scumpe fata de decembrie 2021, arata datele INS.In acelasi timp, marfurile nealimentare s-au scumpit in decembrie 2022 fata de decembrie 2021 cu 14,9%, iar serviciile cu 9,7%.In decembrie 2021, Romania avea o inflatie de 8,2%.La nivelul intregului an, inflatia a fost de 13,8%. Preturile ... citeste toata stirea