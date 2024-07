PressOne: Mircea Geoana a plagiat in teza de doctorat

Mircea Geoana, secretarul adjunct al NATO, ar fi plagiat in lucrarea sa de doctorat, sustine Emilia Sercan intr-o analiza a tezei respective publicata, ieri, de catre PressOne, adica in ziua in care a aparut un sondaj INSCOP in care Geoana se afla pe primul loc al topului increderii in politicieni, cu 33,4% dintre respondentii la sondaj.Cu toate acestea, Emilia Sercan sustine ca Mircea Geoana a plagiat in teza de doctorat din presedintii americani Bill Clinton si George W. Bush si a folosit o ... citește toată știrea