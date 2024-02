Preturile de consum din China au scazut in ianuarie in cel mai rapid ritm din ultimii 15 ani. Analistii avertizeaza ca scaderea prelungita a preturilor va submina increderea mediului de afaceri si a consumatorilor

Preturile de consum din China au scazut in ianuarie in cel mai rapid ritm din ultimii 15 ani, nerespectand previziunile analistilor si subliniind provocarile pentru factorii de decizie politica care incearca sa revigoreze increderea investitorilor in cea de-a doua economie ca marime din lume, scrie FT.Indicele preturilor de consum al tarii a scazut cu 0,8% in ianuarie, de la an la an, potrivit statisticilor oficiale publicate joi, a patra luna consecutiva de scaderi si cea mai mare contractie ... citește toată știrea