Previziuni 2023 - Cum va evolua piata serviciilor medicale? Unde se vor construi clinici si spitale private noi si ce tranzactii urmeaza in acest sector?

Piata serviciilor medicale private va continua sa creasca, marii jucatori vor investi in dezvoltarea organica in clinici si spitale noi dar si in achizitii pentru consolidarea pozitiei in piata. Cifrele arata de altfel un avans semnificativ al afacerilor inregistrate de jucatorii din acest sector anul trecut.Ultimele date arata ca afacerile clinicilor private, ce activeaza pe asistenta medicala specializata (cod CAEN 8622) au ajuns la 9,1 miliarde de lei (1,9 miliarde de euro) in 2021, fata de ... citeste toata stirea