Prezidentiale 2024: cate promisiuni, atatea scandaluri

Alegerile prezidentiale din Romania, ce vor avea loc duminica, 24 noiembrie 2024, reprezinta un moment crucial in definirea directiei politice a tarii pentru urmatorii cinci ani, prin prisma faptului ca, din cei 14 candidati pentru functia suprema in stat, sase sustin ca suveranitatea nationala este mai importanta decat calea pro-europeana si pro-nord-atlantica pe care ne-am angajat de 20 de ani incoace. Mai mult, din cei 14 candidati am ramas numai cu 13, dupa retragerea din cursa, in aceasta ... citește toată știrea