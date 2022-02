PRIMA SESIUNE, PRIMA MOTIUNE... SIMPLAMinistrul Energiei, Virgil Popescu, contestat de deputatii USR

Grupul deputatilor USR a depus, ieri, in prima zi a noii sesiuni parlamentare din acest an, o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu.Intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul *saptamana viitoare* Virgil Popescu - un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei", motiunea simpla va fi citita, dezbatuta si votata conform calendarului ce va fi stabilit de Biroul Permanent al Camerei Deputatilor.Deputatii USR il acuza pe Virgil Popescu de ... citeste toata stirea