Primaria Brasov estimeaza ca va castiga in acest an intre 6 si 10 mii de noi locuitori

Aproape 3.000 de noi locuitori cu acte in regula a avut Brasovul doar in prima jumatate a acestui an. Peste 2.700 dintre acestia au venit din alte judete ale tarii, iar 223 de romani s-au intors din strainatate si au ales Brasovul.Primaria spune ca are cifre impresionante in ce priveste romanii care se stabilesc la Brasov, arata bzb.ro.