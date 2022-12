Primaria Capitalei cauta consultant pentru o emisiune de obligatiuni de jumatate de miliard de lei. Titlurile vor fi listate la bursa

Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa achizitioneze servicii financiare pentru emiterea si vanzarea de obligatiuni destinate refinantarii datoriei publice locale provenite dintr-un imprumut contractat de la BERD in anul 2020, scadent in aprilie 2023. Suma scadenta se ridica la 555 milioane de lei.Emisiunea de obligatiuni se va adresa investitorilor calificati si va fi negarantata, cu o maturitate cuprinsa intre 3 si 10 ani si cu scadenta in transa unica la maturitate.Plata dobanzii va fi ... citeste toata stirea