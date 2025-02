Primaria Ploiesti face licitatie deschisa in vederea contractarii unor finantari rambursabile interne in valoare totala de 150 milioane lei

Primaria municipiului Ploiesti a initiat procedura de licitatie deschisa in vederea contractarii unor finantari rambursabile interne in valoare totala de 150.000.000 lei.Pentru prima dintre finantari, in valoare de 80 milioane de lei, data limita pentru depunerea ofertelor este 13 martie a.c. Contractarea acestei finantari a fost aprobata de Consiliul Local Ploiesti, creditul municipalitatii urmand sa aiba o durata de 12 ani, din care perioada de gratie va fi de 2 ani.Cheltuielile realizate ... citește toată știrea