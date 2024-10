Primarii din Ploiesti si Busteni, retinuti pentru 24 de ore

In decurs de cateva ore, doi primari din Prahova au fost retinuti de catre oamenii legii.Primarul in functie al orasului Busteni, Mircea Corbu, a fost retinut, joi seara, in dosarul in care o subalterna il acuza pe edil ca ar fi agresat-o."Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova au fost sesizati la data de 16 octombrie a.c. despre faptul ca in statiunea Busteni, judetul Prahova, un barbat de 58 de ani, care indeplineste o functie de autoritate publica, aflat in ... citește toată știrea