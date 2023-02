Primarul Fritz spune ca Timisoara nu a suferit o scadere drastica a populatiei

Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat, astazi, ca municipiul nu a pierdut drastic din populatie, in conditiile in care datele recensamantului efectuat anul trecut indica un numar de 251.000 de locuitori fata de 319.000 inregistrati in 2011, iar bugetul orasului nu va fi afectat in urma acestor rezultate, potrivit Agerpres.Fritz a facut aceste afirmatii dupa ce prefectul de Timis, social-democratul Mihai Ritivoiu, a spus ca Primaria Municipiului Timisoara (PMT) este responsabila de ... citeste toata stirea