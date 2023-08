Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, inregistreaza restante mari, potrivit unui document pulbicat de G4Media, in privinta indeplinirii obiectivelor trasate de PNL in luna februarie 2023, obiective prin prisma carora liberalii vor decide daca ii vor mai sustine in Consiliul General proiectele de hotarare cu privire la diferite tipuri de investitii, precum si daca ii vor mai oferi sustinerea pentru un nou mandat in fruntea municipiului Bucuresti.Documentul, inaintat in urma cu aproape o ... citeste toata stirea